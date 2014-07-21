Король Нідерландів зустрічається з сім'ями жертв катастрофи Boeing-777

Про це повідомляє радіо "Свобода" з посиланням на France-Presse. Зустріч, на якій також присутній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, проходить поблизу міста Утрехт.

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У Нідерландах зростає обурення через те, що в країну досі не доставили тіла загиблих при авіакатастрофі підданих королівства.

У країні також були чутні критичні зауваження на адресу членів королівської родини у зв'язку з їх реакцією на трагедію. Повідомляється, що офіс короля розповсюдив заяву, однак Віллем-Александр ще не виступив із зверненням до народу.

Серед 298 загиблих при катастрофі Boeing-777 у Донецькій області 17 липня 193 громадяни Нідерландів.