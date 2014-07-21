Військові Нідерландів вимагають відправити їх до України - ЗМІ

Про це пише видання «Гордон», посилаючись на розміщений на ресурсі Joop текст відкритого листа військовослужбовців міністру оборони Нідерландів Жанін Хенніс-Плассхаєрт.

"Шановний міністре, те, що на даний час відбувається з останками пасажирів, зокрема практично 200 голландських громадян, є світськи нешанобливим, огидним і абсолютно неприйнятним", – наголошується у листі.

Голландські солдати готові взяти участь в операції, якщо буде віддано наказ, про який вони просять.

"Використайте свій вплив, щоб прем'єр-міністром Рютте було ухвалено рішення про швидке відрядження голландських військ до Східної України у співпраці із законною владою України, з усіма можливими і відповідними засобами, щоб повернути ініціативу з розв’язання цієї ситуації, де вони мають право на наших загиблих", – пишуть військові.

«Це - найменше, що солдати можуть зробити для співвітчизників, "які невинні, і померли в результаті злочинного ідіотизму", – так завершується відкритий лист.

Читайте такожУпізнання тіл пасажирів “Боїнга-777” може відбутись у НідерландахЯк повідомляв УНІАН, Нідерланди - країна, яка найбільше постраждала в результаті теракту 17 липня з пасажирським літаком Боїнг-777 малазійських авіаліній - загинули 192 громадянина Нідерландів з 298, що були на борту.

Читайте такожСправа Боїнга-777: Порошенко віддав авіаекспертам президентський літакЛітак, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий над Донецькою областю України з зенітно-ракетного комплексу «Бук». Як стверджує керівництво України, зібрані матеріали, які доводять, що ракета в літак була запущена з території, контрольованої проросійськими терористами.