У Росії сьогодні оголосять вирок викраденому з України опозиціонеру

Адвокат Удальцова Віолета Волкова вважає, що вирок її підзахисному буде максимально жорстким, повідомляє Радіо Ехо Москви.

Оголошення вироку почнеться о 13 годині по Москві (12:00 по Києву).

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, будівлю суду посилено охороняють. Незважаючи на те, що до оголошення вироку ще кілька годин, територію суду патрулюють кілька десятків поліцейських і бійців Омону.

Читайте такожСлідчий комітет РФ висунув обвинувачення Развозжаєву і УдальцовуКримінальну справу стосовно координатора Лівого фронту Сергія Удальцова і помічника депутата Держдуми Леоніда Развозжаєва було порушено за звинуваченням у підготовці до організації масових заворушень (так звана "Болотна справа").

Приводом став нібито запис прихованою камерою зустрічі Удальцова і Развозжаєва з грузинськими політиками.

19 жовтня 2012 року Леонід Развозжаєв, який втік до того часу з Росії, був викрадений в Києві просто під будівлею українського відділення управління верховного комісара ООН у справах біженців і вивезений в Росію.