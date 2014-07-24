У Росії сьогодні оголосять вирок викраденому з України опозиціонеру
Прокуратура вимагає призначити покарання у вигляді восьми років позбавлення волі російським опозиціонерам Сергію Удальцову та Леоніду Развозжаєву.
Адвокат Удальцова Віолета Волкова вважає, що вирок її підзахисному буде максимально жорстким, повідомляє Радіо Ехо Москви.
Оголошення вироку почнеться о 13 годині по Москві (12:00 по Києву).
Як повідомляє ИТАР-ТАСС, будівлю суду посилено охороняють. Незважаючи на те, що до оголошення вироку ще кілька годин, територію суду патрулюють кілька десятків поліцейських і бійців Омону.
Читайте такожСлідчий комітет РФ висунув обвинувачення Развозжаєву і УдальцовуКримінальну справу стосовно координатора Лівого фронту Сергія Удальцова і помічника депутата Держдуми Леоніда Развозжаєва було порушено за звинуваченням у підготовці до організації масових заворушень (так звана "Болотна справа").
Приводом став нібито запис прихованою камерою зустрічі Удальцова і Развозжаєва з грузинськими політиками.
19 жовтня 2012 року Леонід Развозжаєв, який втік до того часу з Росії, був викрадений в Києві просто під будівлею українського відділення управління верховного комісара ООН у справах біженців і вивезений в Росію.