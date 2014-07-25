ЗМІ: дочка Путіна поїхала зі свого будинку в передмісті Гааги

13:22, 25 липня 2014
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Дочка президента Росії Володимира Путіна Марія Путіна разом з бойфрендом Йорритом Фаассеном покинула свій будинок в передмісті Гааги.

REUTERS

Про це повідомляє сайт журналу "Новий час" з посиланням на зарубіжні ЗМІ. Так, британська газета Mirror написала, що Марія Путіна покинула пентхаус вартістю близько 2,5 млн євро в передмісті Гааги.

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Видання зазначає, що будинок президентської дочки розташований всього в 30 км від аеропорту, з якого вилетів рейс MH17 Malaysia Airlines, збитий над територією України. Газета нагадує, що раніше мер міста Хілверсюм, де розташований будинок, Пітер Бройтіс закликав депортувати з Нідерландів 29-річну дочку Володимира Путіна через катастрофу Boeing-777.

Британська преса повідомляє, що найближче оточення Володимира Путіна розпочало рух фінансів після того, як британська влада закликала покарати поплічників президента Росії після катастрофи малайзійського літака.

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