У саміті НАТО вперше буде брати участь Молдова
18:26, 30 липня 2014Світ
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Вперше у своїй історії Молдова буде брати участь у саміті НАТО, який пройде у вересні в Уельсі.
Молдова візьме участь в саміті НАТО / Фото NATO.int
Про це повідомила міністр закордонних справ і міністр євроінтеграції Молдови Наталія Герман, повідомляє Tribuna.md.
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"Молдова отримала запрошення від країн-членів НАТО взяти участь у саміті в Уельсі. Це знак великої солідарності з боку союзників, і для нас це велика честь", - підкреслила Наталія Герман.
Міністр також зазначила, що держава успішно виконувала завдання альянсу в забезпеченні безпеки і стабільності на європейському континенті.
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