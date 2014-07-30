У саміті НАТО вперше буде брати участь Молдова

Про це повідомила міністр закордонних справ і міністр євроінтеграції Молдови Наталія Герман, повідомляє Tribuna.md.

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"Молдова отримала запрошення від країн-членів НАТО взяти участь у саміті в Уельсі. Це знак великої солідарності з боку союзників, і для нас це велика честь", - підкреслила Наталія Герман.

Міністр також зазначила, що держава успішно виконувала завдання альянсу в забезпеченні безпеки і стабільності на європейському континенті.