Законопроект про заборону визнання Криму частиною Росії внесено до конгресу США

Конгресмен-демократ від штату Вірджинія Джеральд Конноллі вніс до конгресу законопроект під назвою "Заборона уряду США визнавати анексію Криму Росією". Текст законопроекту поки не оприлюднений, повідомляє РИА «Новости».

Адміністрація США раніше неодноразово заявляла, що не визнає приєднання Криму до Росії за результатами псевдореферендума жителів півострова в березні цього року, однак законодавчої заборони на подібні дії немає. У зв'язку з позицією Росії по Криму і Україні США вже ввели сім раундів санкцій проти російських чиновників, бізнесменів, компаній, а також ряду секторів російської економіки.

Читайте такожКонгресмени США пропонують надати Україні статус військового союзника