Росія розпочинає навчання із залученням більш як 100 бойових літаків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі російського військового відомства.

«У масштабних маневрах діятиме авіація і ППО з різних регіонів країни. На першому етапі навчань авіацію буде перебазовано з північних аеродромів базування Західного військового округу на аеродроми Центрального військового округу», - зазначається в повідомленні.

У наступному етапі візьме участь авіація з оперативних аеродромів південного напрямку: Армавір, Кримськ, Моздок, Морозовськ та інших міст.

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«Усього у навчаннях буде задіяно більш як 100 літальних апаратів різних пологів авіації, таких як винищувачі Су-27, МіГ-31, багатофункціональні комплекси Су-34, фронтові бомбардувальники Су-24, вертольоти Мі-8, Мі-24 і Мі 28Н», - відзначили у Міноборони.

Навчання стартують у понеділок і триватимуть до 8 серпня.