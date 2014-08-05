Путін запропонував уряду Росії опрацювати заходи у відповідь на санкції Заходу

Президент Росії Володимир Путін запропонував уряду Росії пропрацювати заходи у відповідь на санкції Заходу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав у Воронежі на зустрічі з т.в.о. губернатора Воронезької області Олексієм Гордєєвим.

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«Політичні інструменти тиску на економіку - вони неприйнятні, вони суперечать всім нормам і правилам. У зв'язку з цим уряд Росії вже пропонував низку заходів у відповідь на так звані санкції з боку деяких країн. Думаю, що в сучасних умовах з метою забезпечити інтереси вітчизняних товаровиробників ми цілком могли б про це подумати», - сказав Путін.

За його словами, виробники в різних країнах мають перебувати в рівному конкурентному середовищі, це відповідає, зокрема, інтересам національної безпеки, а також правилам СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня європейські лідери домовилися про введення економічних санкцій проти Росії. Вони стосуються обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, введення ембарго на торгівлю зброєю, введення експортних обмежень на товари подвійного використання і обмеження доступу Росії до технологій в нафтовому секторі. Також ЄС увів санкції проти кількох фізичних осіб.

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Також США 29 липня ввели нові економічні санкції проти РФ у зв'язку з анексією українського Криму Росією і дестабілізацією в Україні. Вони стосуються трьох російських банків - «Банку Москви», «Російського сільськогосподарського банку» і «ВТБ-банку», а також «Об'єднаної суднобудівельної корпорації».