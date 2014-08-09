У Туреччині настав "день тиші" перед президентськими виборами

09:50, 09 серпня 2014
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Влада Туреччині оголосила "день тиші" перед президентськими виборами.

REUTERS

Як передає РІА «Новости», загалом у виборах братимуть участь три кандидати. Правлячу Партію справедливості і розвитку представляє її голова і чинний прем'єр-міністр країни Реджеп Тайіп Ердоган.

Єдиний кандидат від опозиційних Народно-Республіканської партії і Партії національної дії Екмеледдін Іхсаноглу одержав підтримку ще трьох партій - Демократичної лівої партії, Незалежної партії Туреччини і Демократичної партії. Прокурдська Народно-демократична партія висунула своїм кандидатом Селахаттіна Демірташа.

Читайте такожВіце-прем'єр Туреччини заборонив жінкам голосно сміятися на публіціПерший тур президентських виборів у Туреччині пройде в неділю, 10 серпня. Для перемоги один з кандидатів повинен набрати абсолютну більшість голосів (50% плюс один голос). Якщо необхідної кількості голосів у першому турі набрати не вдасться, 24 серпня пройде другий тур.

Цьогорічні президентські вибори вперше стануть всенародними, раніше главу держави обирав парламент.

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