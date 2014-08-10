ХАМАС випустив 2 ракети по Ізраїлю
Бойовики ісламського руху ХАМАС випустили з палестинського сектора Гази дві ракети по території Ізраїлю, повідомила у своєму твіттері Армія оборони Ізраїлю (АОІ).
За наявними даними, обидва снаряди розірвалися в південних районах країни. Про жертви або руйнування поки не повідомляється.
АОІ також не повідомляє, чи були ці ракети збиті системою ізраїльської ППО "Залізний купол", повідомляє ИТАР-ТАСС.
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Як повідомляв УНІАН, 8 серпня, у п'ятницю, ізраїльська армія відновила нанесення ударів по цілях у секторі Газа у відповідь на ракетні обстріли території єврейської держави.
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр оборони країни Моше Яалон наказали армії "відповісти силою" на ракетні обстріли із сектора Гази. За даними прес-служби Армії оборони Ізраїлю, з моменту закінчення 72-годинного перемир'я по єврейській державі з сектора випустили близько 25 ракет. Зокрема, обстрілу піддалися міста Ашкелон і Сдерот.