ХАМАС випустив 2 ракети по Ізраїлю

За наявними даними, обидва снаряди розірвалися в південних районах країни. Про жертви або руйнування поки не повідомляється.

АОІ також не повідомляє, чи були ці ракети збиті системою ізраїльської ППО "Залізний купол", повідомляє ИТАР-ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, 8 серпня, у п'ятницю, ізраїльська армія відновила нанесення ударів по цілях у секторі Газа у відповідь на ракетні обстріли території єврейської держави.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр оборони країни Моше Яалон наказали армії "відповісти силою" на ракетні обстріли із сектора Гази. За даними прес-служби Армії оборони Ізраїлю, з моменту закінчення 72-годинного перемир'я по єврейській державі з сектора випустили близько 25 ракет. Зокрема, обстрілу піддалися міста Ашкелон і Сдерот.