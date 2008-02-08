Газ з Азербайджану до ЄС через Туреччину надійде наприкінці року

Європейська комісія сподівається, що до кінця цього року розпочнеться постачання азербайджанського газу до Греції.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

“Ми сподіваємося, що перший газ з Азербайджану до Греції почне надходити через Туреччину вже до кінця цього року”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, передбачається, що газ з родовища “Шах-Деніз” постачатиметься газопроводом “Баку-Тбілісі-Джейхан”, а далі - через Туреччину до Греції газогоном-з’єднанням між Туреччиною та Грецією, який був побудований у 2007 році.

Як повідомляв УНІАН, Азербайджан мав намір розпочати постачання газу в Грецію ще у серпні 2007 року. Греція планує купувати щорічно до 1 млрд. кубометрів азербайджанського газу. Ще 8 млрд. кубометрів з постачанням через Грузію, Туреччину і Грецію планує купувати Італія.