В Грузії Саакашвілі оголосили у внутрішньодержавний розшук

Саакашвілі оголошено звинувачення у трьох кримінальних справах, повідомляють "Новости Грузия".

Раніше Тбіліський міськсуд заочно обрав щодо Саакашвілі запобіжним заходом попереднє затримання на період слідства.

Як заявляють у прокуратурі, постанову про оголошення Саакашвілі в розшук вже передано до МВС.

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Оголошення у внутрішньодержавний розшук означає, що екс-президент буде затриманий відразу ж після перетину кордону Грузії.

Саакашвілі звинувачують у розтраті близько 5 мільйонів доларів, розгоні акції протесту 7 листопада 2007 року та у справі про побиття колишнього депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі.

Сам Саакашвілі вважає всі звинувачення цинічними і безпідставними.