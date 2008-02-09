Молдова заради ЄС не відмовиться ні від мови, ні від комунізму

Президент Молдови Володимир Воронін проти перейменування молдавської мови на румунську та проти відмови від комуністичного минулого задля полегшення інтеграції в Євросоюз.

На конференції з безпеки в Мюнхені, беручи участь в дискусії про майбутнє країни у складі ЄС, Воронін дав рішучу відповідь представникові Румунії, який висловив думку, що визнання Молдовою своєї мови румунською та дистанціювання від комуністичного минулого істотного полегшить їй шлях до ЄС.

"Я вдячний вам за ваше питання і в мільйонний раз відповідаю і готовий в мільярдний раз повторити, що назва державної мови - справа винятково народу цієї країни", - цитує його РІА "Новости".

Він нагадав, що під час референдуму щодо мови 1 жовтня 2004 року 84% населення виступили за збереження історичної назви - молдавська. Воронін також наголосив, що за рік Молдові виповнюється 650 років, натомість Румунія існує лише 170. Тому марно сперечатися "що було раніше: курка чи яйце", сказав президент.

Він визнав, що румунська і молдавська мови абсолютно ідентичні, але кожна з країн може його називати так, як вважає за потрібне. "Ми жили з молдавською мовою і з нею житимемо далі", - підкреслив Воронін.

На друге питання про вплив комуністичного минулого на можливість вступу Молдови до Євросоюзу президент Молдавії, який є лідером компартії країни, сказав, "що цей вплив найпозитивніший".

Воронін зазначив, що в радянському минулому його країни були не тільки негативні явища, а й багато доброго. "Ми використовуємо цей позитивний досвід. Не можна зраджувати своє минуле, свою історію, своїх батьків... - підкреслив він. - Без розуміння і збереження минулого у країни не може бути майбутнього”.

Він погодився зі своїми опонентами, що у Молдови залишилися невирішені проблеми з Росією. "Їх знає Росія, знаємо ми, знають інші, - сказав президент. - Давайте всі разом вирішувати ці проблеми, зокрема придністровську". Після вирішення придністровської проблеми, на думку молдавського президента, "Молдова розвиватиметься прогресивно і стане рівною серед рівних у великій європейській сім`ї", - вважає Володимир Воронін.

Він також спростував думку, ніби Молдова дуже бідна країна. "Це дивлячись, як розуміти бідність: неможливість сплатити їду і житло чи купити собі палац і розкішну машину". У Молдові найбагатші в Європі землі, просто країна ще не мала можливості як слід ними зайнятися. "Ніякі ми не бідні, просто ще не розвернулися до кінця, ми дуже навіть багаті", - сказав глава молдавської держави.