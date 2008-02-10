Кремль попередив Київ та Тбілісі: ”певні наслідки” замість права вето

У разі вступу України і Грузії в НАТО Росія може зробити певні кроки. Як повідомив перший віце-прем`єр РФ Сергій Іванов на прес-конференції в Мюнхені, "Україна і Грузія - самостійні держави, і Росія, звичайно ж, не може використовувати право вето відносно їх політики… Але за цим можуть послідувати певні наслідки, оскільки військова структура НАТО наближається все ближче і ближче до меж Росії", - відзначив С.Іванов, повідомляє РБК.

Він також повідомив, що Росія не намагається поводитися агресивно. "Просто ми намагаємося уявити повну картину формування військової структури поблизу російського кордону", - сказав С.Іванов.

Крім того, С.Іванов повідомив, що президент РФ Володимир Путін отримав запрошення взяти участь в квітневому саміті НАТО.