У Польщі запропонували перефарбувати радянські танки в кольори українського прапора

Оглядач одного із найбільш авторитетних щоденних видань у Польщі "Gazeta Wyborcza" Павел Вронський закликав сьогодні перефарбувати на знак солідарності з українцями та групою затриманих російською владою москвичів у жовто-блакитний колір радянські танки-пам'ятники.

"У Польщі є ще багато танків-пам'ятників. Їм би не зашкодило трохи блакитно-жовтої фарби. Я поважаю Червону армію, яка визволяла Польщу в 1945 році, але в її лавах було багато українців, про яких ми забували", - написав він, нагадавши, що найближчої неділі, 24 серпня, Україна відзначатиме чергову річницю Незалежності.

"Блакитний та жовтий - це гарні кольори. До того білий та червоний (кольори польського прапору - УНІАН). Майже райдуга. Є багато танків, які можна перефарбувати в акції солідарності з четвіркою жителів Москви та з Україною", - відзначив Вронський.

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Він нагадав, що в 1991 році, коли в Чехії велися дискусії на тему виведення радянських військ з її території, один із митців Девід Черни перефарбував один із танків у рожевий колір.

"Після акції Чернего влада спочатку впала в ступор. Пізніше, як зазвичай боягузливо перед Росією хотіла посадити його у тюрму за хуліганство. Але чехи почали масово перефарбовувати інші танки, і справа з евакуацією російських військ теж пришвидшилась. Самі росіяни помітили, що вже не відповідають геостратегічній картинці - що з рожевим танком перестали бути загрозливими, а стали смішними", - написав він.

Вронський відзначив, що після завершення "ідіотичної" війни на Донбасі теж треба буде перефарбувати ці "безіменні" танки.

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Як повідомляв УНІАН, уночі 20 серпня група невідомих людей перефарбувала сталінську зірку на одному із хмарочосів у центрі Москви у жовто-блакитний колір та розмістила там державний прапор України.

Російська поліція затримала чотирьох молодих людей, жителів Москви, яких підозрюють у проведенні цієї акції. Спочатку поліція звинувачувала їх у "вандалізмі", але пізніше перекваліфікувала справу в "хуліганство", за яке загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.