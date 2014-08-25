ЄС не визнає „президентські вибори” в Абхазії

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву сьогодні у Брюсселі оголосив речник верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон.Читайте такожУкраїна не визнає легітимність «президентських виборів» в Абхазії

„Європейський Союз підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії, як це визнано міжнародним правом. У зв'язку з повідомленнями про «президентські вибори» у грузинському сепаратистського регіоні Абхазія 24 серпня, нагадаємо, що Європейський Союз не визнає конституційні та правові рамки, в яких відбулися ці вибори”, - йдеться у заяві.