Лише 5% росіян підтримують введення військ до східних областей України - опитування

Ввести війська до східних областей України пропонують лише 5% громадян Росії, з'ясував фонд "Общественное имнение" (ФОМ), передає "Комерсант".

Як з'ясував ФОМ, більшість (57%) громадян вважає, що Росія повинна допомагати самопроголошеним "ДНР та "ЛНР". Росіяни пропонують підтримати так звану "Новоросію" гуманітарною допомогою (26%), поставками зброї (9%), а також "будь-якими мирними засобами, без застосування військової сили" (8%). Ввести війська у "ДНР" та "ЛНР" пропонують 5%.

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"Установка на те, що Росія повинна допомогти, виникає не стільки симпатії до керівництва "ДНР" та "ЛНР", скільки співчуття до жителів південного сходу України",- вважає аналітик ФОМ Григорій Кертман. У тому, що підтримувати керівництво "Новоросії" не потрібно, впевнені 27% росіян. Їх основний аргумент - "не можна втручатися у внутрішні справи іншої держави. Самі проголосилися, нехай самі й розхльобують".

13% опитаних вважають, що Росія не впливає на хід подій в Україні. Більшість - 69% - упевнені, що російська сторона впливає на те, що там відбувається, з них 7% вважають, що це вплив "занадто сильний", 36% - що вплив Росії на події в Україні "такий, який потрібно", а чверть назвали його "недостатньо сильним".

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39% вважають, що керівництво терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" досягне своїх цілей, 26% впевнені, що воно не доб'ється свого, ще 36% вагалися з відповіддю. При цьому 23% не змогли сказати, яка мета у керівників "народних республік". 37% опитаних впевнені, що вони хочуть відокремитися від України, 8% вважають, що вони відстоюють права російськомовного населення" України. 6% думають, що "ДНР" та "ЛНР" "борються з фашизмом", і тільки 5% впевнені, що так звана "Новоросія" хоче приєднатися до Росії.