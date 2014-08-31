На Голанських висотах залишаються заблокованими понад 40 миротворців ООН

Про це повідомляє DW з посиланням на інформагенцію AFP. Ще 40 миротворців досі перебувають у полоні бойовиків.

Звільнена група є частиною команди з 72 миротворців з Філіппінів, які беруть участь у місії ООН на сирійському боці Голанських висот. 28 серпня бойовики блокували дві групи "блакитних шоломів" на Голанських висотах на південному заході Сирії.

Миротворці ООН з 1974 року контролюють зону безпеки між Ізраїлем та Сирією. У цьому регіоні останнім часом відбуваються запеклі сутички між сирійськими урядовими військами та озброєними угрупованнями опозиції.