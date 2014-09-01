Сікорський сумнівається в ефективності розширення санкцій проти Росії

Як передає РАР, про це він сьогодні сказав журналістам у Кишиневі.

"Говориться про посилення вже чинних санкцій, але я маю обмежену віру в те, що вони будуть ефективними, бо санкції вплинуть на Росію в середньостроковій перспективі, а Україна бореться вже зараз", - сказав він.

Тому, за його словами, Польща домагається, "аби ті, хто взяв на себе тягар відповідальності за переговори з Росією, головним чином, Німеччина, запропонували, як вони планують вирішити цей конфлікт".

Сікорський не став коментувати, чи обрана головним дипломатом ЄС глава італійського МЗС Федеріка Могеріні (яку оглядачі називали прихильним до РФ політиком) буде вести рішучу політику проти Росії, зазначивши, що це покажуть її конкретні дії.

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Він теж звернув увагу на те, що закордонну політику ЄС визначають більше глави урядів 28-ми держав, котрі входять в європейську спільноту та зауважив, що прем'єр Польщі незабаром очолить Раду ЄС.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня українська влада звинуватила Росію у неприхованій агресії проти України та введенні регулярних військ на українську територію і закликала західний світ до реакції на це.

США та ЄС заявили про намір обговорити посилення вже введених проти Росії санкції за події в Україні, серед яких обмеження доступу до капіталу, західних технологій, візові заборони та замороження активів низки високопоставлених російських чиновників та бізнесменів.