Нідерландський перекладач відмовився прийняти нагороду з рук Путіна

Як пише "Новая газета", 26 серпня Боланд отримав від Федора Вороніна, аташе з культури в посольстві РФ, почесне запрошення до Кремля на церемонію вручення медалі президентом Росії Володимиром Путіним.

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"Я б із величезною вдячністю прийняв надану мені честь, якби не Ваш президент, поведінку і образ думок якого я зневажаю. Він представляє велику небезпеку для свободи та світу нашої планети. Дай Бог, щоб його «ідеали» найближчим часом були повністю знищені. Будь-який зв'язок між ним і мною, його іменем і ім'ям Пушкіна для мене огидний і нестерпний", - написав Боланд у листі до Вороніна.

Довідка. Ханс Болланд - перший нідерландець, якому присудили нагороду імені Пушкіна. Премія заснована в 1969 році як наукова премія. Формулювання при врученні - «за видатні наукові роботи в галузі літературної критики, теорії та історії літератури».