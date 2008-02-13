Комісар ЄС вітає досягнення Росією та Україною компромісу щодо газу

Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС вітає досягнення Росією та Україною компромісу в питанні постачання газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в його коментарі, текст якого переданий УНІАН.

«Я вітаю досягнуту сьогодні угоду між Росією та Україною щодо вирішення їхнього двостороннього газового питання. В рамках наших двосторонніх енергетичних діалогів я найближчим часом контактуватиму з українськими та російськими партнерами для отримання деталей угоди», - зазначається у коментарі Комісара ЄC.

А.ПІБАЛГС також висловив сподівання, що знайдене сьогодні рішення створить базу для стабільних двосторонніх енергетичних відносин між двома країнами, які мають у майбутньому полегшити вирішення таких або схожих двосторонніх проблем.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія та Україна домовилися про те, що з 14 лютого Україна розпочне погашати заборгованість за газ, яка виникла перед РАТ «Газпром» у листопаді-грудні 2007 року.

«Платіж починається з четверга. Ми його ближчим часом повинні завершити», – сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Ми виходимо з того, що розрахунки 2007 року відбудуться по ціні 2007 року», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Щодо поставок газу на 2008 рік, сказав він, сторони домовилися, що буде збережено базову ціну у 179,5 доларів за тисячу кубометрів газу.

Президент також наголосив, що українська сторона хоче бачити відносини з Росією у сфері газу ясними і прозорими, «без посередників, які б могли робити негативний відбиток на ці відносини».