Великобританія може приєднатися до бойових дій проти "Ісламської держави"

Як повідомляє Газета.ру, про це пише британська газета The Times з посиланням на джерело в уряді.

Таке рішення влада Великобританії може прийняти в наступному місяці.

Читайте такожКемерон і Обама: Ми не дозволимо варварам-вбивцям залякати нас - The TimesДжерело в Уайтхоллі розповіло виданню, що уряд все частіше розглядає можливість початку військових дій проти ІД, але рішення з цього питання навряд чи буде прийнято «протягом найближчих декількох тижнів».

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що війська Сполученого Королівства не братимуть участь у військовій операції в Іраку.

Бойовики угруповання "Ісламська держава" на початку червня почали наступ на північні і західні райони Іраку і оголосили 29 червня про створення "ісламського халіфату" на підконтрольних територіях в Іраку і Сирії.

За останні тижні бойовики ІГ публічно стратили двох американських журналістів -Джеймса Фолі і Стівена Сотлоффа.