ЗМІ: Президент Грузії одружився

16:40, 10 вересня 2014
Світ
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Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі і його партнер - художниця, візажист і актриса Маку Чичуа - зареєстрували шлюб в Будинку шлюбу в Душеті (Східна Грузія).

Президент Грузії оформив стосунки зі своїм партнером

Про це повідомляє Новини-Грузія.

"Ми одружилися в Душеті", - повідомила Чичуа грузинської телекомпанії "Імеді" після церемонії одруження в середу, 10 вересня.

Раніше в грузинських ЗМІ і соціальних мережах активно обговорювалася тема можливої вагітності подруги президента. У разі, якщо ця інформація вірогідна, Маргвелашвілі стане батьком вдруге - у нього вже є повнолітня дочка - Анна.

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У прес-службі глави держави утримуються від коментування інформації про одруження президента і очікуване поповнення в його родині.

Після перемоги на президентських виборах в 2013 році Маргвелашвілі заявив, що не збирається нічого міняти в своєму особистому житті.

"У мене є дуже серйозні стосунки, і я не планую їх міняти", - заявив Маргвелашвілі, відповідаючи на питання журналіста, що цікавився, "коли у Грузії з'явиться нова перша леді".

При цьому Маргвелашвілі часто з'являвся з Чичуа в громадських місцях, а також на різних офіційних заходах.

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