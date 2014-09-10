ЗМІ: Президент Грузії одружився

Про це повідомляє Новини-Грузія.

"Ми одружилися в Душеті", - повідомила Чичуа грузинської телекомпанії "Імеді" після церемонії одруження в середу, 10 вересня.

Раніше в грузинських ЗМІ і соціальних мережах активно обговорювалася тема можливої вагітності подруги президента. У разі, якщо ця інформація вірогідна, Маргвелашвілі стане батьком вдруге - у нього вже є повнолітня дочка - Анна.

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У прес-службі глави держави утримуються від коментування інформації про одруження президента і очікуване поповнення в його родині.

Після перемоги на президентських виборах в 2013 році Маргвелашвілі заявив, що не збирається нічого міняти в своєму особистому житті.

"У мене є дуже серйозні стосунки, і я не планую їх міняти", - заявив Маргвелашвілі, відповідаючи на питання журналіста, що цікавився, "коли у Грузії з'явиться нова перша леді".

При цьому Маргвелашвілі часто з'являвся з Чичуа в громадських місцях, а також на різних офіційних заходах.