Путін зобов'язав уряд знайти компроміс щодо УА України з ЄС
21:20, 10 вересня 2014Світ
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Президент Росії Володимир Путін доручив кабінету міністрів в ході консультацій щодо Угоди про асоціацію (УА) України з Євросоюзом шукати компроміси і проявляти гнучкість, "але до певних меж".
REUTERS
Про це він сказав на нараді з членами уряду, повідомляють РІА Новини.
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«Будемо сподіватися, що на міністерському рівні вдасться досягти якихось компромісів, які будуть прийнятні для всіх учасників цього процесу: і для Євросоюзу, і для України, і для Росії. У всякому разі, я вас попрошу такі компроміси шукати і виявляти певну гнучкість, ну, зрозуміло, до певних меж, через які ми не можемо переступати, маючи на увазі інтереси наших товаровиробників», - сказав Володимир Путін.
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