Путін зобов'язав уряд знайти компроміс щодо УА України з ЄС

Про це він сказав на нараді з членами уряду, повідомляють РІА Новини.

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«Будемо сподіватися, що на міністерському рівні вдасться досягти якихось компромісів, які будуть прийнятні для всіх учасників цього процесу: і для Євросоюзу, і для України, і для Росії. У всякому разі, я вас попрошу такі компроміси шукати і виявляти певну гнучкість, ну, зрозуміло, до певних меж, через які ми не можемо переступати, маючи на увазі інтереси наших товаровиробників», - сказав Володимир Путін.