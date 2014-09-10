Адміністрація президента отримала проект ратифікації Угоди з ЄС

Про це повідомляють джерела ZN.UA.

За словами джерел, МЗС спільно з іншими відомствами завершив роботу над технічною підготовкою тексту Угоди про асоціацію. Також в АП передали законопроект про ратифікацію Україною УА, який нещодавно був погоджений усіма необхідними міністерствами, зокрема, Мін'юстом.

Тепер черга за президеном - Петро Порошенко повинен передати Угоду на ратифікацію у Верховну Раду. Раніше заступник глави АП Валерій Чалий обіцяв, що президент "після відповідних процедур" подасть документи по СА до парламенту відразу після отримання їх з МЗС.

Читайте такожЯценюк запевняє, що угода про асоціацію з ЄС буде ратифікована у вересніЦе повинно статися до 16-18 вересня - саме на цей час призначено сесію Європарламенту. Зі свого боку комітет з міжнародних справ ЄП попередньо схвалив ратифікацію для фінального голосування в Стразбурзі. Цим самим ЄС висловився за ратифікацію угоди з Україною за прискореною процедурою, щоб підкреслити солідарність з нею.

Як відомо, планується, що ратифікація документа Україною і Євросоюзом відбудеться в один день. У разі одночасної ратифікації, угода набуде чинності з 1 листопада цього року (до цього часу діє одностороннє скасування Євросоюзом торговельних мит на імпорт з України).