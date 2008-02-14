Україна та Норвегія підписали угоди

Сьогодні, 13 лютого, в м.Осло підписано Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Королівства Норвегія про спрощення оформлення віз та Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Королівства Норвегія про реадмісію осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, угоди підписали посол України у Королівстві Норвегія Ігор САГАЧ та Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Норвегії Бйорн ГРІДЕЛАНД.

Угода про спрощення оформлення віз передбачає суттєві преференції для українських громадян, зокрема визначає категорії українських громадян, які мають право на 5-річні візи. Це – журналісти, підприємці, члени офіційних делегацій, близькі родичі громадян України, які мають право на проживання в Норвегії. Однорічні багаторазові візи отримуватимуть діячі культури, науки, спортсмени. У документі також визначено категорії громадян, яким видаватимуться безкоштовні візи. До них, зокрема, належать: учні, студенти, діти віком до 18 років, пенсіонери, журналісти, професійні перевізники, громадяни, які подорожують з гуманітарною метою, інваліди та супроводжуючі особи, представники центральних та місцевих органів влади.

В угоді зафіксований консульський збір для громадян України на рівні 35 євро. Скорочено терміни розгляду заяв на видачу віз до 10 днів у звичайних випадках та до двох днів у термінових.

Крім того, угодою встановлено чіткий і вичерпний перелік документів, які подаватимуть громадяни України для оформлення віз у залежності від конкретної мети поїздки.

Положеннями Угоди про реадмісію осіб встановлюються зобов’язання договірних сторін приймати без зайвих формальностей власних громадян, які порушили режим перебування на території іншої сторони, а також громадян третіх держав, за умови надання відповідних доказів. При цьому, застосування положень щодо реадмісії громадян третіх держав та осіб без громадянства, з якими Україна не уклала двосторонні угоди або домовленості щодо реадмісії, відтерміновується на 2 роки з дати набрання цією Угодою чинності.