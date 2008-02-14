У Єревані вибухнув пасажирський літак

На борту літака, що слідував рейсом з Єревану до Мінська, стався вибух. Інцидент відбувся в єреванському аеропорту Звартноц під час зльоту літака.

Всі 18 пасажирів і 3 члени екіпажу літака живі. Начальник Головного управління цивільної авіації Вірменії Артем Мовсисян повідомив «Газеті.ру», що є поранені. У лікарню доставлено четверо людей з пораненнями різного ступеня тяжкості. Решті пасажирів і членів екіпажа поки надають допомогу в самому аеропорту «Звартноц».

За попередньою інформацією начальника ГУГА, літак компанії «Белавіа» «SRJ-100-M» рейса В2-1834 при зльоті зійшов зі смуги. Потім літак перекинувся кілька разів, відбувся вибух і одночасно почалася пожежа. Літак розколовся на дві частини. Служба порятунку, пожежна служба і швидка допомога аеропорту зреагували миттєво. «Завдяки їх професійним діям усі 18 пасажирів, а також троє членів екіпажу були винесені з повітряного судна, охопленого полум’ям», - сказав Мовсисян. Катастрофа в Єреванському аеропорту сталася о 4:15 ранку за єреванським часом.