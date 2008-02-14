Розтин підтвердив природну смерть Патаркацишвілі

Попередні результати розтину тіла підприємця Бадрі Патаркацишвілі, який помер в ніч на 13 лютого в передмісті Лондона, підтвердили, що його смерть наступила "від природних причин". Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

За попередніми даними, бізнесмен помер в результаті серцевого нападу. Тим часом люди з оточення Патаркацишвілі заявили, що раніше він не скаржився на нездужання. Його особистий лікар Заур Кіркітадзе повідомив, що 52-річний бізнесмен не страждав на серцеві захворювання.

Тим часом поліція графства Суррей, яка вивчає обставини смерті підприємця, відзначає, що після розтину належить ще провести токсикологічні експертизи. Їх результати, як повідомляє ВВС News, будуть оприлюднені протягом декількох тижнів.

Патаркацишвілі жив у Великій Британії останні декілька місяців. Він планував повернутися до Грузії, силові структури якої звинувачували його в підготовці державного перевороту, проте кілька разів відкладав свій приїзд через загрозу арешту і переслідування з боку влади.

Лента.ру