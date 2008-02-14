Ющенко просуває ідею вільної торгівлі з ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з представниками Трійки ЄС відносини між Україною та Євросоюзом, зокрема в форматі Чорноморської взаємодії, питання укладення нової посиленої угоди, візово-міграційної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, Трійку ЄС представляли єврокомісар з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРРО-ВАЛЬДНЕР, державний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Словенія Андрей ШТЕР та державний секретар МЗС Франції з європейських питань Жан-П’єр ЖУЙЄ, які перебувають в Україні з метою участі в Зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та держав Чорноморського регіону.

Глава держави наголосив, що позиція України щодо укладення нової посиленої угоди на принципах асоціації є незмінною. «У рамках посиленої угоди з Європейським Союзом Україна хотіла б бачити європейські перспективи», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що після того, як був підписаний Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі, Україна має намір вже у лютому цього року розпочати переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

В.ЮЩЕНКО також привітав домовленість сторін про розробку нового програмного документа на заміну Плану дій «Україна-ЄС» для реалізації у 2009 році пріоритетів двостороннього співробітництва.