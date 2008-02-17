Північно-Атлантична Рада дасть оцінку ситуації в Косово

У понеділок, 18 лютого, в Брюсселі відбудеться засідання Північно-Атлантичної Ради, на якому планується дати оцінку ситуації в Косово після сьогоднішнього проголошення незалежності краю.

Про це йдеться в заяві Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА, текст якої передано УНІАН.

Генсек НАТО заявив, що Альянс продовжить уважно стежити за ситуацією в Косово. Крім того, він висловив переконання у тому, що міжнародні миротворчі сили KFOR мають продовжити нести відповідальність за безпеку в краї, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН №1244, якщо лише Рада Безпеки не ухвалить іншого рішення.

“KFOR продовжать забезпечувати безпеку всіх громадян Косово, незалежно від того, чи є вони представниками більшості, чи меншості, як і раніше”, - заявив Я. Де Хооп СХЕФФЕР.

Він також наголосив, що міжнародні миротворчі сили відповідатимуть швидко та жорстко на «будь-які спроби відновити жорстокість в Косово».

Генсек НАТО також закликав усі зацікавлені сторони до стриманості.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент Косово схвалив Декларацію про незалежність краю. Напередодні, 17 листопада, міністри закордонних справ ЄС у письмовому порядку схвалили направлення до Косово поліцейської місії у складі 1800 осіб.

Косово намагається одержати незалежність, починаючи з 1999 року, коли край став перебувати під прямою юрисдикцією ООН.

На початку 2007 року спеціальний посланник ООН по Косово Мартті АХТІСААРІ представив план врегулювання ситуації в краї. Цей план передбачає надання незалежності Косово з поступовою інтеграцією і Косово, і Сербії в ЄС. Проти цього плану виступає Сербія, а також Росія, яка вважає, що реалізація плану щодо Косово сприятиме посиленню сепаратистських настроїв і прагнень в інших регіонах із «замороженими» конфліктами, зокрема, таких як Абхазія, Північна Осетія, Придністров`я. Не має єдності щодо визнання незалежності Косового і всередині ЄС – проти визнання, зокрема, виступає Кіпр.