У Москві не розуміють причини розширення НАТО на Схід

У Росії не розуміють причини розширення НАТО на Схід, заявив у середу, виступаючи перед політологами і журналістами у центрі Ніксона у Вашингтоні, перший заступник прес-секретаря президента Росії Дмитро Песков.

«Росія не може зрозуміти всі ті пояснення, згідно з якими розширення НАТО приведе до просування демократії і стабільності», - сказав Песков, за словами якого в Москві «як і раніше не бачать жодного зв`язку між демократією, стабільністю і базами НАТО на території низки країн біля наших кордонів».

«Ми також не можемо зрозуміти аргументів наших американських партнерів відносно їх планів по розгортанню елементів американських стратегічних озброєнь в Східній Європі - В Чехії і Польщі», - сказав Песков, кажучи про плани адміністрації Джорджа Буша по створенню третього позиційного району ПРО в Європі.

Він також відкинув твердження про те, що США і Росія опинилися на межі «холодної війни», визнавши, що між двома країнами є розбіжності і конфлікти інтересів.

Газета.ру