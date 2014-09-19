ЗМІ: президент Польщі запропонує обмежити роль Росії в ООН

Про це він сказав в інтерв'ю газеті New York Times. "Моє головне послання буде, мабуть, таким, що ООН повинна бути реформована таким чином, щоб стала інститутом, здатним відповідати на загрози, які реально існують сьогодні. Я думаю, що блокування (Росією рішень) Ради Безпеки щодо України є свідченням, симптомом загальної слабкості ООН", - сказав президент Польщі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖКоморовський: Агресія росіян проти України - виклик для всього світу

Броніслав Коморовський звернув увагу на все більшу загрозу для демократичного світу від РФ, що підтверджує її агресія в Україні.

Він зазначив, що РФ намагається відбудувати свою імперіалістичну позицію і далекосяжну зону впливу" з надією відновити свій статус "суперсили".

Західний світ, на його переконання, повинен протистояти цьому.

У той же час газета назвала майже неможливим виключення Росії з Ради Безпеки ООН, оскільки, згідно зі статутом Організації, ця країна сама повинна затвердити таке рішення.