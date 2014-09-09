РФ заплатить повільним зростанням економіки та ізоляцією, а не тільки вбитими солдатами - Коморовський

Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що російська влада досить швидко заплатить серйозну ціну за свою авантюрну політику в Україні, і це може змусити російських ромадян переосмислити свою підтримку влади РФ.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Коморовський сказав в інтерв'ю TVN24 BiS у понеділок ввечері.

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"Зараз точиться боротьба за час, але час невблаганний у питанні наближення моменту, коли Росія почне платити серйозну ціну за політичний авантюризм", - сказав він

На переконання Коморовського, запроваджені Заходом економічні санкції, без сумніву, призведуть до економічних проблем у Росії.

"Це не лише питання, чи росіяни будуть їсти наші яблука, чи ні, але питання, чи будуть вони мати доступ до нових технологій, кредитів, без яких російська економіка не буде розвиватися. Буде скорочуватися, це лише справа часу", - сказав президент Польщі.

Він не виключив, що в таких умовах самі росіяни зможуть усвідомити, що краще йти шляхом "модернізації, партнерства і співпраці з Європою, а не політичного авантюризму".

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"Роль західного світу полягає у тому, аби Росія знала, що також заплатить ціну за свої дії. Це буде ціна у вигляді сповільненого економічного зростання, політичної ізоляції, а не лише у кількості вбитих солдатів. Це шлях, аби переконати росіян, що краще робити ставку на модернізацію, ніж на імперіалізм", - наголосив Коморовський.

За його словами, Україна є "ключем до майбутнього" як Росії, так і Польщі.