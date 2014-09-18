Путін надовго відбив у українців бажання називати росіян братнім народом - Коморовський

Президент Росії Володимир Путін своєю агресивною політикою проти України надовго відбив в українців бажання називати росіян братнім народом, що є дуже шкідливим для національних інтересів РФ.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку висловив президент Польщі Броніслав Коморовський в ефірі TOK FM.

”Росія зробила величезну помилку з точки зору власних інтересів, бо викопала рів наповнений на додаток кров`ю, неприхильності, ненависті та відчуття завданої кривди. Жоден українець вже довго-довго не сприйме, аби який-небудь росіянин міг мати право сказати про братній народ”,- cказав він.

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Коморовський позитивно оцінив діяльність президента України Петра Порошенка в умовах військової агресії Росії, зауваживши, що ”війна не стала повним успіхом Путіна”.

Глава Польщі сказав, що українській владі вдалося не допустити дестабілізації ситуації у Харкові та Одесі, а в деяких ситуаціях Україна ”показала зуби” агресорам.

”Це цінується у політиці”, - зауважив він.