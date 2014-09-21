У Грузії заарештували банківські рахунки Саакашвілі

Про це повідомив в Facebook в суботу, 20 вересня, адвокат Саакашвілі Отар Кахідзе.

Рахунки, як стверджує адвокат, були заарештовані за розпорядженням колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі, який є політичним опонентом Саакашвілі.

«Однак прокуратура полінувалася з'ясувати, яким саме банком користувався екс-президент, і зажадала заарештувати його рахунки у всіх банках», - написав Кахідзе.

Як пише Лента.ру, в п'ятницю стало відомо, що головна прокуратура Грузії заарештувала майно колишнього президента країни Михайла Саакашвілі. Крім того, під арешт потрапили власність його дружини Сандри Руловс, а також мами і бабусі. За словами Кахідзе, в числі арештованого майна - земельні ділянки, будинок в Тбілісі і автомобілі. Захисник зазначив, що за законом рішення прокуратури не може бути опротестовано в грузинському суді, а тому він планує звернутися до Страсбурзького суду з прав людини.

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Кримінальне переслідування Михайла Саакашвілі почалося влітку 2014 року. Колишній президент звинувачується в розтраті бюджетних коштів і перевищенні повноважень. Зокрема, він звинувачується у розтраті бюджетних грошей на косметичні процедури і придбання одягу.

Крім того, Саакашвілі підозрюють у перевищенні повноважень при розгоні мітингувальників у Тбілісі 7 листопада 2007 року, причетності до розгрому телекомпанії «Імеді», а також привласнення майна покійного олігарха Бадрі Патаркацишвілі.