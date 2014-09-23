Всі ключові партії Шотландії вперше можуть очолити жінки

Парламент Шотландії може стати єдиною демократичною інституцією в світі, де усі ключові посади очолюють жінки.

Про це пише Українська правда із посиланням на The Times.

Як зазначає видання, заступник прем'єр-міністра Шотландії Нікола Старджон має намір оголосити про висунення своєї кандидатури на посаду лідера Національної партії Шотландії.

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У випадку, якщо Старджон таки стане наступницею Алекса Салмонда, вперше три ключові партії у Холіруді (парламенті) будуть очолені жінками.

Таким чином Старджон приєднається до голови лейбористської партії Джоан Ламонд та лідера консерваторів Рут Девідсон.

Як відомо, попередній лідер Національної партії Шотландії та прем'єр-міністр Шотландії Алекс Салмонд залишив свою посаду після поразки на референдумі.

Нагадаємо, підрахунок голосів на референдумі в Шотландії засвідчив впевнену перемогу тих, хто виступав проти незалежності Шотландії.