Всі ключові партії Шотландії вперше можуть очолити жінки
Вперше три ключові партії в парламенті можуть бути очолені жінками.
Парламент Шотландії може стати єдиною демократичною інституцією в світі, де усі ключові посади очолюють жінки.
Про це пише Українська правда із посиланням на The Times.
Як зазначає видання, заступник прем'єр-міністра Шотландії Нікола Старджон має намір оголосити про висунення своєї кандидатури на посаду лідера Національної партії Шотландії.
Читайте такожШотландія залишається у складі Великобританії: 55% проголосували проти незалежності
У випадку, якщо Старджон таки стане наступницею Алекса Салмонда, вперше три ключові партії у Холіруді (парламенті) будуть очолені жінками.
Таким чином Старджон приєднається до голови лейбористської партії Джоан Ламонд та лідера консерваторів Рут Девідсон.
Як відомо, попередній лідер Національної партії Шотландії та прем'єр-міністр Шотландії Алекс Салмонд залишив свою посаду після поразки на референдумі.
Нагадаємо, підрахунок голосів на референдумі в Шотландії засвідчив впевнену перемогу тих, хто виступав проти незалежності Шотландії.