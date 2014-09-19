Перший міністр Шотландії пішов у відставку після невдалого референдуму про незалежність

За його словами, робота в уряді була почесним обов'язком всього його життя, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Він також заявив, що мрія про незалежність Шотландії "не помре ніколи".

Раніше Салмонд визнав поразку, подякувавши 1,6 мільйона громадян, які проголосували за відділення. Він також підкреслив високу явку на референдум, сказавши, що вона стала однією з найвищих на референдумах по всьому світу.

Читайте такожВеликобританія пообіцяла розширити повноваження ШотландіїНайбільшу підтримку відділенню країни надало місто Данді: там за незалежність проголосували 57,35% виборців.

Найбільше ж місто Шотландії Глазго також проголосував "за", столиця Шотландії - Единбург - висловилась проти.

Як повідомляв УНІАН, на референдумі 18 вересня шотландці проголосували за те, щоб залишитися в Сполученому Королівстві, відкинувши ідею про незалежність.