Країни G7 і ЄС пригрозила Росії новими санкціями

Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" та високого представника Євросоюзу, повідомляє канал 24.

Представники "сімки" та ЄС заявили, що санкції — "не самоціль" і "можуть бути згорнуті, як тільки Росія виконає свої зобов'язання з припинення вогню і мінські домовленості і поважатиме суверенітет України".

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"В іншому випадку ми, як і раніше, готові посилити тиск на Росію за недотримання (умов мінських домовленостей - "24")", — йдеться в документі.

Додамо, Президент США Барак Обама наголосив, що Америка готова зняти з РФ санкції, якщо Москва змінить свою позицію щодо України.