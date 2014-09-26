Країни G7 і ЄС пригрозила Росії новими санкціями
01:45, 26 вересня 2014Світ
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Країни G7 (США, Канада, Франція, Великобританія, Німеччина, Італія та Японія) і Євросоюз попередили Росію про нові санкції у разі недотримання Кремлем мінських домовленостей.
REUTERS
Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" та високого представника Євросоюзу, повідомляє канал 24.
Представники "сімки" та ЄС заявили, що санкції — "не самоціль" і "можуть бути згорнуті, як тільки Росія виконає свої зобов'язання з припинення вогню і мінські домовленості і поважатиме суверенітет України".
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"В іншому випадку ми, як і раніше, готові посилити тиск на Росію за недотримання (умов мінських домовленостей - "24")", — йдеться в документі.
Додамо, Президент США Барак Обама наголосив, що Америка готова зняти з РФ санкції, якщо Москва змінить свою позицію щодо України.
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