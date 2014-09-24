Обама: Ми змусимо Росію заплатити за агресію

Президент США Барак Обама, що Сполучені Штати Америки змусять Росію заплатити за агресію проти України.

Про це Обама заявив у своєму виступі в Генеральній асамблеї ООН, повідомляє «Голос Америки».

У цілому президент США торкнувся основних тем сучасного світу – від необхідності спільної боротьби з епідеміями до мирного процесу на Близькому Сході. Значну частину своєї промови він присвятив Росії й Україні.

Обама нагадав, що «всі держави – і великі і малі – повинні відповідально дотримуватись і добиватися виконання міжнародних норм».

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«Ми зібралися тут, оскільки наші попередники зрозуміли, що ми можемо виграти більше за рахунок співпраці, а не завоювань» – зазначив він і нагадав, що після закінчення Другої світової війни був створений світопорядок, заснований на дусі мирного співіснування.

«Дії Росії в Україні кинули виклик цьому післявоєнному порядку, – сказав президент США. – Ось факти. Після того, як народ України почав протести і закликав до реформ, їх корумпований президент втік. Проти волі уряду в Києві був анексований Крим. Росія направила зброю в східну Україну, підтримуючи агресивних сепаратистів, і в результаті цього конфлікту було вбито тисячі людей. Коли цивільний авіалайнер був збитий з території, яку контролюють ці маріонетки, вони багато днів відмовлялися надати доступ до місця аварії. Коли Україна почала відновлювати контроль над своєю територією, Росія припинила зображати, що просто трохи підтримує сепаратистів, а направила свої війська через кордон».

Таким чином, зазначив Обама, Росія продемонструвала, що кордони однієї держави може змінити інша держава, а цивілізованих людей не допускають до останків їх близьких, щоб не розкрилася правда про причини їх загибелі.

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«Америка виступає за щось інше. Ми переконані, що право забезпечує силу, що великі держави не мають права погрожувати меншим, і що народи мають право обирати своє майбутнє, – підкреслив Обама. – Америка і наші союзники підтримуватимуть народ України, коли він розвиває свою демократію і економіку. Ми посилимо наших союзників по НАТО і посилимо нашу відданість колективній обороні. Ми змусимо Росію заплатити ціну за агресію і будемо протистояти брехні правдою».

Обама нагадав, що Росія може обрати шлях миру, шансом на який є угода про перемир`я в Україні.

«Якщо Росія обере цей шлях – саме цим шляхом вона йшла після закінчення «холодної війни», що привело до зростання добробуту для народу Росії – ми скасуємо наші санкції і вітатимемо співробітництво з Росією в протистоянні загальним викликам. США і Росія були здатні робити це в минулі роки. (.) І саме цим шляхом співробітництва ми готові йти знову – якщо Росія змінить курс», – резюмував президент США.