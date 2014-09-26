Reuters: Імовірно, ЄС залишить санкції проти Росії в силі

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

"Для мене результат аналізу такий: обстановка ще не підходяща, щоб змінювати курс", - сказав дипломат ЄС перед засіданням послів ЄС.

Для того щоб скасувати будь-яку санкцію, буде потрібно повна єдність, а її навряд чи вдасться досягти, інший сказав дипломат.

"Серед послів ЄС немає консенсусу щодо скасування санкцій. Ще занадто рано судити про розвиток ситуації", - сказав він.

Третій дипломат, який виступає на користь менш жорстких заходів щодо Москви, погодився з тим, що поки немає єдиної думки про пом'якшення санкцій.

Читайте такожЯценюк на Генасамблеї ООН звернувся до Путіна і закликав не скасовувати санкціїЩе один дипломат з країни ЄС, який підтримує санкції, сказав, що поки немає доказів того, що Росія припинила підтримку сепаратистів на сході України.

"Санкції впливають, і, крім того, важливо, що ЄС зберігає свою єдину позицію і продовжує тиск на Москву", - сказав він.

У той же час, за словами дипломатів, у ЄС немає бажання посилювати санкції проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон заявила про готовність ЄС переглянути санкції проти РФ у разі реального припинення вогню на Донбасі.