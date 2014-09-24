Американські військові завдали нових ударів по позиціях ісламістів в Сирії і Іраку

Про це йдеться в повідомленні Пентагону, передає Лента.ру.

Два удари були завдано у вівторок на північному сході Сирії до південно-захід від міста Дейр-ез-Зор. В результаті було знищено автомобіль зі зброєю, ще один отримав пошкодження.

За інформацією Sky News Arabia, нальоти також здійснені на цілі в районі Алеппо і на командні пункти ІД в Телль-ель-Аб'яді. Обстрілу також зазнали позиції бойовиків в Іраку на північний захід від Багдада.

Читайте такожІзраїль збив військовий літак СиріїЗагальна кількість ударів по позиціях ІД досягла 194, в тому числі 16 - в Сирії, зазначили в Пентагоні. Запуск ракет «Томагавк» і виліт літаків проводився з кораблів, що перебувають у Червоному морі і Перській затоці. Операція здійснювалася за підтримки Катару, Бахрейну, Йорданії, Саудівської Аравії і ОАЕ.

Як повідомляв УНІАН, ВПС США за підтримки країн-союзників вперше атакували позиції бойовиків «Ісламської держави» 23 вересня.