Екс-президент США Білл Клінтон уперше став дідусем (фото)

Екс-президент США Білл Клінтон та його дружина Гілларі Клінтон уперше стали дідусем і бабусею. Про це у своєму Twitter повідомила його єдина донька Челсі Клінтон.

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"Марк і я сповнені коханням, благоговінням і подякою, оскільки ми святкуємо народження нашої доньки, Шарлотти Клінтон Мезвінскі", - написала вона і виклала в мережу першу сімейну фотографію.

Marc and I are full of love, awe and gratitude as we celebrate the birth of our daughter, Charlotte Clinton Mezvinsky. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) September 27, 2014

At 7:03 PM on September 26th, we finally met Charlotte. We’re in love. pic.twitter.com/9ZCkoa6BPU — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) September 27, 2014

"Білл Клінтон та я на сьомому небі від щастя від того, що стали дідусем та бабусею. Один з найщасливіших моментів нашого життя", - поширила радісну новину й новоспечена бабуся Гілларі Клінтон.

.@BillClinton and I are over the moon to be grandparents! One of the happiest moments of our life. pic.twitter.com/Cww4r8C9Zt — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 27, 2014

Білл Клінтон у своєму мікроблозі Twitter також прокоментував щасливу подію: "Шарлотто, твоя бабуся Гілларі Клінтон та я не могли б бути щасливішими!"