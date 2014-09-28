Екс-президент США Білл Клінтон уперше став дідусем (фото)

01:46, 28 вересня 2014
Світ
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Новонароджену назвали Шарлоттою.

@billclinton

Екс-президент США Білл Клінтон та його дружина Гілларі Клінтон уперше стали дідусем і бабусею. Про це у своєму Twitter повідомила його єдина донька Челсі Клінтон.

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"Марк і я сповнені коханням, благоговінням і подякою, оскільки ми святкуємо народження нашої доньки, Шарлотти Клінтон Мезвінскі", - написала вона і виклала в мережу першу сімейну фотографію.

"Білл Клінтон та я на сьомому небі від щастя від того, що стали дідусем та бабусею. Один з найщасливіших моментів нашого життя", - поширила радісну новину й новоспечена бабуся Гілларі Клінтон. 

Білл Клінтон у своєму мікроблозі Twitter також прокоментував щасливу подію: "Шарлотто, твоя бабуся Гілларі Клінтон та я не могли б бути щасливішими!"

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