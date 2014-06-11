Клінтон вважає, що Путін "заморозив" Росію, чіпляючись за минуле

Про це написала Хіларі Клінтон в своїй книзі "Складні варіанти", цитати з якої публікує британська газета The Times, повідомляє ТСН.

"В березні 2010 року, коли я приїхала на дачу Путіна поблизу Москви, ми почали гостру суперечку про торгівлю і СОТ, яка опинилася в замкненому колі. Він не поступався ні на дюйм. Він навіть майже не слухав. Розлютившись, я спробувала іншу лінію поведінки. Я знала, що одна з його пристрастей – охорона дикої природи. І я раптом сказав: "Прем'єре-міністре Путін, розкажіть, мені про те, що ви робите для порятунку тигрів у Сибіру". Він здивовано подивився на мене. Тепер я привернула його увагу", - пише Клінтон в книзі.

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Вона зазначає, що після цього Путін встав, провів її в особистий кабінет і натхненно розповів про долю тигрів на сході, білих ведмедів на півночі та інші види, які в небезпеці.

"Було дуже цікаво побачити, як змінилася його зацікавленість в діалозі і манера поведінки. Він запитав мене, чи не захоче мій чоловік на кілька тижнів поїхати на Землю Франца-Йосипа, щоб чіпляти мітки білим ведмедям", - пригадала Клінтон.

Ще одна розмова з Путіним, про яку пише Клінтон, відбулася у вересні 2012 року на форумі Азіатсько-Тихоокеанської економічної співпраці у Владивостоці. Президент Барак Обама тоді не приїхав, а його представляла Держсекретар Клінтон, яка взялася критикувати позицію Кремля щодо Башара Асада в Сирії.

"Вони не погоджувалися на мою зустріч з Путіним до моменту, коли до початку вечері залишалося 15 хвилин", - пише Клінтон.

Після обговорення з Путіним проблем Росії, Клінтон сказала йому, що відвідала меморіал жертвам блокади в часи Другої світової війни у Санкт-Петербурзі.

"Це зачепило російського лідера, чутливого до історії. Він почав розповідати мені історію про своїх батьків, яку я ніколи ніде не чула і не читала. В часи війни батько Путіна приїхав з фронту на короткий час. Наближаючись до свого дому він побачив, що на вулиці складені на купу тіла і люди перекладають їх на вантажівку. В купі трупів він впізнав жіночі ноги в туфлях своєї дружини. Батько Путіна почав вимагати, щоб йому віддали тіло дружини. Після тривалої суперечки йому віддали труп, але жінка ще була жива. Тоді батько президента Росії відніс її додому і доглядав за нею, доки вона не одужала. Через 8 років після цього в них народився син Володимир", - пише Клінтон.

Після цієї історії колишній Держсекретар США зрозуміла, наскільки сильно Путін чіпляється за минуле СРСР. У своїй фінальній записці Обамі перед складанням своїх повноважень, Клінтон написала, що в Путін має помилкове переконання, що США і Захід для Москви був і залишається суперником. Путін вирішив, що Захід потребує Росії більше, ніж навпаки.

"Не варто створювати враження, що ми дуже сильно шукаємо співпраці. Не треба лестити Путіну надмірною увагою на високому рівні. Не приймати його запрошення на саміт на рівні президентів у Москві у вересні 2013 року. А також пояснити, що вперта позиція Росії не утримає нас від відстоювання наших інтересів і нашого курсу в Європі, Центральній Азії та інших країнах", - пригадала Клінтон.

Однак президент Обама почав дослухатися до цих порад лише після скандалу з Едвардом Сноуденом.

"Нажаль зараз Росія за правління Путіна залишається "замороженою" через минуле, за яке росіяни не можуть не чіплятися, і через майбутнє, яке вони не можуть змусити себе прийняти", - пише Клінтон.