Перша в історії демократична передача влади в Афганістані: сьогодні складе присягу новий президент

Ашраф Гані має сьогодні в Кабулі скласти присягу президента Афганістану. Гані був офіційно оголошений переможцем президентських виборів 21 вересня, коли після другого туру цих виборів минуло вже близько трьох місяців, повідомляє Радіо Свобода.

Перша в історії демократична передача влади в Афганістані була затьмарена через звинувачення в порушеннях на виборах, це спричинило затягування процесу підрахунку голосів.

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Гані вступає на посаду за кілька місяців до виведення основної частини іноземних військ, які воювали з талібами та їхніми союзниками в Афганістані протягом 13 років. Гані пообіцяв підписати зі США угоду, яка дозволила б значно зменшеному контингенту американських військових зберегти присутність в Афганістані.