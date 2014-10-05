У Канаді 78-річний пенсіонер виграв майже 14 мільйонів доларів

«Дівчина, якій я пред'явив лотерейний білет, довго не могла повірити, що він виграшний. Вона покликала свою колегу, і вони разом звірили цифри», - поділився Хіртл. Він розповів, що вперше виграв у лотерею 30 років тому, але тоді його виграш був набагато скромнішим - лише одна тисяча доларів.

Як пише Лента.ру, чоловік близько 60 років був рибалкою, а два роки тому, після того, як у нього закінчилася ліцензія на рибальство, він вирішив піти на пенсію, передає CBC News. Хіртл поки не вирішив, як він розпорядиться своїми мільйонами.

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Lotto 6/49 - одна з двох загальнонаціональних лотерей в Канаді. Її учасники можуть як самостійно зазначити номери, на які може випасти виграш, так і придбати квиток із заздалегідь проставленими номерами.