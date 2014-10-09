Поліцейські Дубая будуть ловити злочинців за допомогою Google Glass

Проект зі спорядження поліції «розумними окулярами» буде реалізований у дві фази Lenta.ru.

Спочатку гаджет отримають патрульні. За допомогою Google Glass вони зможуть стежити за порушниками правил дорожнього руху і шукати транспортні засоби, власників яких підозрюють у причетності до ДТП. На другому етапі окуляри будуть видані детективам для прискорення проведення розслідувань і пошуку злочинців у людних місцях.

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Для поліції Дубая також розроблене спеціальне програмне забезпечення. Завдяки йому буде підтримуватися зв'язок між офіцерами і базою даних розшукуваних людей. Щойно в полі зору камери опиниться обличчя людини, підозрюваної у скоєнні протиправних дій, співробітник поліції отримає відповідне повідомлення. Завдяки цьому поліцейські зможуть оперативно затримати злочинця.

Влада Дубая не шкодує грошей на оснащення поліції. Так, минулого року поліцейські отримали спортивні автомобілі Lamborghini вартістю 400 тисяч доларів для патрулювання районів основних туристичних визначних пам'яток.

За допомогою Google Glass можна робити фотографії, записувати відео і програвати аудіозаписи.