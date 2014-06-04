Google Glass дозволяє стріляти з-за рогу

17:00, 04 червня 2014
Наука та IT
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Провідна у галузі високоточної стрілецької зброї американська компанія TrackingPoint знайшла застосування окулярам доповненої реальності Google Glass.

При помощи Google Glass можно стрелять из-за угла / Кадр из видео

Компанія розробила систему, яка дозволяє стрілку вести прицільний вогонь з укриття, не піддаючи своє життя ризику. Картинка, яка потрапляє в приціл, транслюється на екран окулярів за допомогою бездротового зв'язку. Трансляція зображення може також вестися на інші портативні пристрої.

Про це пише News.ru з посиланням на Gizmodo.

З урахуванням того, що раніше фахівці компанії представили комп'ютерну систему наведення гвинтівки, що враховує траєкторію польоту кулі, відстань до цілі і погодні умови, ведення вогню без прямого зорового контакту все одно забезпечує високу точність стрільби.

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На YouTube опубліковано відео, яке демонструє можливості роботи прицілу TrackingPoint в парі з окулярами Google Glass.

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