Зленко: країни НАТО мають час підкорегувати позиції

Екс-міністр закордонних справ України Анатолій ЗЛЕНКО вважає, що наша держава близька до приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це А.ЗЛЕНКО заявив в інтерв`ю УНІАН.

«Ситуація складається у такий спосіб, що Україна досить близько знаходиться до того, щоб приєднатися до ПДЧ», - сказав він.

Водночас А.ЗЛЕНКО зазначив, що до Бухарестського саміту НАТО ще залишається певний час, за який можуть країни-члени НАТО можуть підкорегувати свої позиції.

А.ЗЛЕНКО також зазначив, що не бачить трагедії в тому, що Україна може не отримати запрошення приєднатися до ПДЧ на цьому саміті.

«Я думаю, що якщо не буде (запрошення) на цьому саміті, буде на іншому, але це питання вже поставлене прямо, і від нього нікуди не відійдеш», - додав він.