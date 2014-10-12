Кількість хворих на Еболу зростає в геометричній прогресії – ООН

Набарро пояснив, що має на увазі ситуацію, коли кількість нових випадків захворювання почне зменшуватися, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Координатор ООН повідомив, що зараз кількість випадків захворювання Еболою зростає в геометричній прогресії.

За його словами, люди усвідомлюють, що ізоляція інфікованих вірусом - це найкращий спосіб запобігти його передачу.

Читайте такожУ Празі через Еболу закрили частину аеропортуНабарро також зазначив, що кількість нових випадків захворювання "досить лякає", так як зараз поширення Еболи прискорюється.

Щонайменше 4033 людини померли від спалаху лихоманки, більшість з них - у Західній Африці.