У США виявили другий випадок зараження Еболою

Інфекція була виявлена при обстеженні медпрацівника, що контактував з інфікованим Еболою пацієнтом, чий випадок був першим у США, передає Reuters із посиланням на джерело в установах охорони здоров'я.

Як повідомляється, медпрацівник у п'ятницю ввечері повідомив про погане самопочуття, після чого був відправлений на обстеження. Попередні результати тесту підтвердили факт зараження.

"Ми знали про існування ймовірності другого випадку зараження, і ми були до цього готові", - заявив доктор Девід Лекі.

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Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 4033 людини в 7 країнах світу вже померли від лихоманки Ебола.